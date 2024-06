Beto Pereira lança pré-candidatura à Prefeitura de Campo Grande durante grande encontro de lideranças

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) dará o pontapé inicial para seu projeto de candidatura à Prefeitura de Campo Grande. Na sexta-feira (28/06), acontece o lançamento oficial da pré-candidatura do tucano a prefeito da Capital. O evento será na Avenida Calógeras, nº 950, Centro, às 18h30. Estarão presentes apoiadores, lideranças políticas como o Governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja, e representantes dos partidos que já declararam apoio à Beto como Cidadania, PSB, Podemos, Republicanos e PSD.

Beto Pereira expressa entusiasmo ao assumir a liderança desse arco de aliança, a maior já formada, baseada em ideias e propostas voltadas para a reconstrução de Campo Grande. Também destaca a importância de todos os pré-candidatos na condução deste projeto, enfatizando que são os 150 postulantes a vereadores os encarregados de liderar as propostas de transformação para a cidade.

“Todos nós temos uma responsabilidade com a nossa cidade. Devemos conduzir a pré-campanha e a campanha de forma limpa e organizada, na qual possamos comunicar à população uma mensagem de esperança e renovação, com o objetivo de transformar nossa cidade através de políticas públicas eficazes”, afirmou.

Experiência – Beto Pereira é empresário e tem 46 anos. Foi prefeito de Terenos por dois mandatos e deixou a Prefeitura com 94% de aprovação. Foi presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios. Foi deputado estadual e está no segundo mandato de deputado federal.