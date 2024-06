Beto Pereira lança pré-candidatura a prefeitura em evento na Capital

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) lançou nesta sexta-feira (28) sua pré-candidatura à Prefeitura de Campo Grande em um evento marcado pela presença de parlamentares

O deputado federal Beto Pereira oficializou sua pré-campanha à prefeitura de Campo Grande na noite desta sexta-feira (28). Durante seu discurso, Beto destacou as gestões de Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja, afirmando que pretende implementar o modelo de ambos em Campo Grande.

O evento contou com a participação do governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), e dos ex-governadores André Puccinelli (MDB) e Reinaldo Azambuja (PSDB). Também estiveram presentes os senadores Soraya Thronicke (Podemos) e Nelsinho Trad (PSD), além de vereadores da Capital e pré-candidatos a vereadores de partidos aliados.

Discussões de alianças

O lançamento da pré-candidatura de Pereira ocorre em meio a intensas discussões sobre alianças partidárias. O Republicanos estaria se retirando da campanha, enquanto o Partido Liberal (PL) estaria se aproximando e possivelmente firmando apoio.

