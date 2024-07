Beto Pereira propõe pacto para resgatar dignidade do servidor e do serviço público na capital

“Assumo um pacto para que juntos possamos resgatar a dignidade de Campo Grande, do servidor e do serviço público na capital”, disse hoje o deputado federal Beto Pereira, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Campo Grande, durante sabatina com o Fórum Municipal de Representantes dos Servidores, Sindicatos, Associações e Entidades de Campo Grande (FORSSA), que representa 12 entidades.



Beto foi um dos poucos pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande que aceitaram participar da sabatina com os servidores. A prefeita Adriane Lopes (PP) e a deputada federal Camila Jara (PT), por exemplo, recusaram o convite.



Beto iniciou sua participação estabelecendo alguns pontos comuns de interesse de todo o serviço público campo-grandense, como a necessidade de um plano de cargos e carreiras. “Não existe serviço público de qualidade sem ter ao lado o servidor público. Quem representa o serviço público de qualidade é o servidor. Se ele não estiver motivado, feliz, respeitado em sua dignidade, a gestão sucumbe. Temos que ter uma política que resgate o servidor público”, afirmou.



Beto assumiu compromissos no sentido de estabilizar as finanças do município e, a partir disso, estabelecer um plano de recuperação dos direitos dos servidores públicos. Nos últimos 10 anos, Mato Grosso do Sul teve 10% de crescimento real, enquanto Campo Grande diminuiu sua economia em 1,5%. “Deixaram de circular neste período R$ 50 bilhões. Tivemos uma perda de receita de R$ 6 bilhões neste período. Temos uma dívida de R$ 1 bilhão com os servidores. Um dos grandes desafios, portanto, é retomar a economia do município e assim garantir receita para a valorização destes profissionais”, explicou.



O aumento da receita passa, segundo o pré-candidato, entre outros aspectos, por ações como desburocratização e modernização do serviço público. “Por exemplo, estive com nossos auditores fiscais e fiquei sabendo que, se tivéssemos um sistema mais moderno poderíamos ter incremento de R$250 milhões por ano só de ISS”.



Além disso, Beto Pereira avisou que vai abrir a caixa preta da Prefeitura para acabar com as disparidades em relação a servidores concursados e comissionados. “Vamos acabar com a folha secreta, plano de trabalho, servidor em comissão sem ter respeito à capacidade técnica e ganhando três vezes mais que o concursado. Não vamos usar cargo de comissão como apadrinhamento. Nosso compromisso é valorizar o servidor público de carreira”, assegurou.



Beto deixou claro que, em sua administração, não haverá terceirização na saúde ou na educação. “O compromisso é com o servidor e o serviço público”, pontuou. Ele também afirmou que cumprirá todas as decisões judiciais relacionadas à categoria. “Cumprimento de determinações judiciais você recorre se discorda ou cumpre, sob pena de estar incorrendo em desobediência à ordem judicial.