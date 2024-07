Beto Pereira, Riedel e Azul anunciam voos entre Campo Grande e Belo Horizonte

Operações começam em setembro com três voos semanais ligando as duas capitais

O deputado federal Beto Pereira, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Campo Grande, anunciou hoje, ao lado do governador Eduardo Riedel, do diretor de relações institucionais da Azul, Fabio Campos, e da Gerente de Relações Internacionais da empresa, Isabella Ronco, o estabelecimento de três voos semanais entre Campo Grande e Belo Horizonte (MG), ligando a capital ao hub da empresa no Aeroporto Internacional de Confins, a partir de setembro.

“O Fabio, junto com o governador, traz esta notícia tão importante para Campo Grande e para o Mato Grosso do Sul. É uma conexão fundamental para estabelecer um hub aéreo ligando diferentes cidades e também servindo de ponto de partida para destinos fora do país”, disse Beto Pereira.

Partindo de Confins é possível acessar uma ampla variedade de voos de conexão para diversas cidades brasileiras e destinos internacionais. Há escalas disponíveis para destinos como Porto Alegre-RS, Navegantes-SC, Curitiba-PR, Maringá-PR, Campinas-SP, Rio de Janeiro-RJ, Vitória-SC, Salvador-BA, Maceió-AL, Recife-PE, Fortaleza-CE e Manaus-AM. Ademais, conexões internacionais para Bogotá (Colômbia), Cidade do Panamá (Panamá), Curaçao (Caribe), Lisboa (Portugal) e Santiago (Chile).

“É um prazer para mim e para a Azul poder anunciar esta rota ao lado do deputado Beto Pereira. Já conectamos Campo Grande ao nosso principal hub, em Campinas, e agora ampliamos para nosso hub em Confins, criando novas possibilidades de conexões domésticas e internacionais”, afirmou Fábio Campos.

Atualmente, os voos de Campo Grande para Belo Horizonte podem ter durações consideráveis, como 4h40 com escala em Guarulhos ou até mesmo 13h15 com duas paradas em Guarulhos e Brasília. Com o voo direto entre essas cidades, a experiência dos passageiros será significativamente melhorada em termos de tempo e conveniência.

É importante destacar que o Aeroporto de Campo Grande passou por recentes melhorias, como a construção de um segundo piso no terminal de passageiros, a instalação de pontes de embarque, a reforma do pátio de aeronaves e a ampliação do estacionamento. Essas melhorias estruturais são importantes para aprimorar a infraestrutura aeroportuária e preparar o local para possíveis incrementos no fluxo de passageiros e operações aéreas.