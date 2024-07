Beto sobe com apoio de ampla frente de Partidos, Vereadores e líderes de bairro

Beto sobe com apoio de Bolsonaro, Adriane cai para 3º e Rose amplia liderança, diz pesquisa do Ranking. O deputado Federal Beto Pereira (PSDB) com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro subiu seis pontos e assumiu o 2º lugar, segundo pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência divulgada nesta terça-feira (9).

A prefeita Adriane Lopes (PP) perdeu de quatro a 12 pontos e caiu para a 3º colocação segundo levantamento. A Deputada Federal Camila Jara (PT) foi impulsionada pela definição do ex-governador Zeca do PT como candidato a vice-prefeito, dobrando os percentuais.

O Instituto Ranking Brasil ouviu 2 mil eleitores entre os dias 4 e 8 deste mês. A margem de erro é de 2,2% para mais ou menos. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número MS-03033/2024.

Na pesquisa espontânea Rose Modesto segue na liderança, com 14%, seguida por Beto Pereira com 11%, Adriane Lopes com 9%, André Puccinelli com 5%, Camila Jara com 2,50%, o Deputado Federal Marcos Pollon (PL) com 2%, o pecuarista Beto Figueiró (Novo) com 0,80%, pelo vereador Professor André Luís (PRD) com 0,50%, Ubirajara Martins (DC) com 0,15% e Luso Queiroz (PSOL) com 0,05%. Indecisos, nulos e brancos ficaram em 54%.

Em relação ao mês de junho, Rose passou de 13,40% para 14%. Beto passou de 10,20% para 11%, mas assumiu o 2º lugar porque Adriane oscilou de 13,40% para 9%. A prefeita é a mais prejudicada pelo abandono de Bolsonaro, que a trocou pelo candidato do PSDB.

Na estimulada, no principal cenário, Rose lidera com 31,50%, seguida por Beto com 20%, por Adriane com 17%, Camila com 5%, Pollon com 3,50%, por Figueiró com 3%, Professor André Luís com 0,70%, Ubirajara com 0,20% e Luso com 0,10%.

A ex-superintendente da Sudeco subiu seis pontos, já que tinha 25% no mês passado e agora chega a 31%. Em cinco meses, Rose dobrou as intenções de voto, considerando-se que tinha 16% em fevereiro deste ano.

Beto subiu seis pontos com o apoio de Bolsonaro e André. E ele vem crescendo desde fevereiro, quando tinha apenas 6,1%, chegando a 14% em junho e pulando, agora, para 20%. Na guerra das máquinas, da prefeitura e do Estado, o tucano começa a ganhar força em relação a Adriane na véspera das convenções partidárias.

A prefeita sentiu o golpe após fletar com o bolsonarismo desde o ano passado. Ela vinha subindo a cada levantamento e chegou a ameçar a liderança de Rose, ao passar de 15,2% em fevereiro para 22% no mês passando, ficando a três pontos percentuais e empatando com a ex-deputada na liderança. No entanto, com a perda de cinco pontos, de 22% para 17%, Adriane corre o risco de perder a vaga no segundo turno para o candidato de Bolonaro.

Camila Jara passou de 2,30% em junho para 5%. A candidata do presidente Lula (PT) não chega ainda a dois dígitos nem desponta como favorita, mas tem mais intenções de voto do que o coordenador do movimento Pro-armas, Marcos Pollon que só obteve 3,50% e quase é ultrapassado por Beto Figueiró, que passou de 1,80% para 3%.

Houve aumento nos eleitores indecisos ou dispostos a anular o voto, de 14,30%, no mês passado, para 18% neste mês.

No 2º cenário, Adriane cai e Beto dispara

Neste cenário, Rose manteve a liderança com 34%, seguida por Beto com 21,20%, Adriane com 18%, Camila com 5,30%, Beto Figueiró com 3,20% e Ubirajara Martins com 0,30%. Brancos, nulos e indecisos somaram 18%, contra 14,50% no levantamento anterior.

Rose cresce nesse cenário quase nove pontos, de 25,30% para 34%. A ex-superintendente da Sudeco confirmou os levantamentos anteriores de que seria a principal beneficiada com a saída de André Puccinelli.

Beto Pereira vem confirmando o prognóstico de Reinaldo Azambuja e subiu seis pontos neste cenário, passando de 15% para 21,20%. Ele superou Adriane, que caiu de 22,40% para 18%. Camila dobrou o percentual, de 2,50% para 5,30%, enquanto Figueiró passou de 2% para 3,2%.

No 3º cenário, prefeita perde 12 pontos percentuais

No cenário mais enxuto, com apenas quatro candidatos, a prefeita Adriane Lopes foi a que mais perdeu pontos, segundo o Instituto Ranking Brasil. Rose oscilou dentro da margem de erro, de 37,30% para 36,60%, mas manteve a liderança isolada e ampliou a vantagem em relação ao segundo colocado, de sete para 14,2 pontos percentuais.

O segundo lugar ficou com Beto Pereira, que saltou de 16% para 22,40%, enquanto a prefeita viu a intenção despencar, de 30% para 18,20%. Já Camila Jara subiu de 2,70% para 5,40%. Os indecisos, nulos e brancos passaram de 14% para 17,40%.

Os números revelaram que com o apoio de Bolsonaro impulsionou a candidatura de Beto Pereira. Rose segue com o desafio de não perder pontos para o tucano, que vem construindo um grande arco de alianças e tem o apoio do Governo do Estado.