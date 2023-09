Bezerro nasce com duas cabeças na Bahia

Bezerros siameses morreram no domingo (3); após dois dias de nascidos em em Cotegipe/BA. As fêmeas nasceram em Vaquetal, na zona rural de Cotegipe.

Luciana Cordeiro (21) filha do vaqueiro Osvaldo do Nascimento Almeida, que gravou o vídeo que repercutiu nas redes sociais, disse que é a primeira vez que o pai presencia o nascimento de animais com essa anomalia que impressionou a população local.

Luciana declarou que o pai não esperava que a vaca fizesse o parto sozinha pois é comum dos animais precisarem de ajuda durante o trabalho de parto. De acordo com ela, não é a primeira vez que a vaca gera bezerros, no entanto, é o primeiro caso de policefalia na propriedade em que o pai trabalha.

Segundo o zootecnista, Pedro Pires, da mesma maneira que acontece em humanos, são raros, mas surgem alguns casos em bovinos. Segundo ele, o tempo de vida é curto e depende do caso e dos órgãos que os animais compartilham. “Isso na verdade está mais ligado a fatores genéticos do que ambientais ou nutricionais”, afirma.

Ao analisar as imagens, o zootecnista acredita que os bezerros sejam da raça Nelore, e que o caso é resultado da fusão de dois embriões ainda em formação no útero da mãe.