Belo Horizonte volta a exigir a partir de sexta-feira (18) máscara em coletivos e hospitais. Informação divulgada pela Secretária de Saúde, Claudia Navarro, em coletiva na tarde de hoje (17). “A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai publicar um decreto voltando com a obrigatoriedade de máscaras em instituições de saúde e no transporte coletivo, incluindo táxi, transporte escolar e em viagens de carros de aplicativo”, informou a pasta.

Decisão motivada pelo aumento no número de casos confirmados de Covid-19. De acordo com a secretaria, há duas semanas, 3% do total de testes realizados eram positivos; na semana passada, a taxa subiu para 5%. Hoje, de acordo com a pasta, o índice está em 15%. A Secretaria de Saúde esclarece que a medida é uma prevenção para impedir a transmissão do vírus. Pois já que o aumento dos casos não impactou em um crescimento do número de internações e de mortes. O decreto, inicialmente, terá validade de 15 dias.

A pasta recomenda ainda que a população, principalmente os idosos e imunossuprimidos, utilizem máscara em locais fechados, apesar de não haver essa obrigatoriedade. Existia até o momento apenas a recomendação do uso de máscara nas unidades de saúde. De acordo com a secretaria, cada local tinha o poder de decidir sobre a utilização da proteção.