Campeã do torneio de duplas do WTA 1000 de Madri, o primeiro da carreira, a tenista Bia Haddad agradeceu a torcida logo após a conquista. Na final, ela e Victoria Azarenka superaram as favoritas norte-americanas Jessica Pegula e Cori Gauff por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

A brasileira volta às quadras já no WTA 1000 de Roma, que começa nesta terça-feira (9).