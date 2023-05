Bia Haddad e Azarenka batem favoritas e são campeãs do WTA de Madri

A brasileira Bia Haddad venceu o torneio de duplas do WTA de Madri ao lado da experiente bielorrussa Victoria Azarenka. Elas superaram as favoritas norte-americanas Jessica Pegula e Cori Gauff por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. O título é o primeiro de uma tenista brasileira na competição.

A dupla formada por Pegula e Gauff era a cabeça de chave número 1 do torneio, mas não conseguiu frear o embalo da dobradinha Brasil e Belarus. Com 20 minutos de jogo, o placar já marcava 5 a 1 para Haddad e Azarenka.

O jogo ficou mais equilibrado no segundo set, mas a dupla da brasileira demonstrou superioridade na parte final do jogo, fechando a disputa por 6 a 4.

O destaque fica para a rápida recuperação de Bia Haddad, já que há apenas dez dias a tenista brasileira foi eliminada no torneio de simples madrilenho pela novata Mirra Andreeva, que tinha apenas 15 anos e era a número 194 do ranking mundial.

Com o título, Bia Haddad deve subir para a 15ª no ranking de duplas da WTA.