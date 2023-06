Bia Haddad vence e país volta às quartas de Roland Garros após 19 anos

Verstappen segurou a posição até o fim da corrida, com vantagem grande de até 39 segundos para o segundo colocado; ele fechou a prova com 23 segundos de frente sobre Lewis Hamilton

O piloto Max Verstappen, da Red Bull Racing, venceu o GP da Espanha com folga neste domingo (4). É a quarta vitória do holandês no ano.

O líder do Mundial largou na primeira posição e se manteve nela sem perigo. O único risco de sofrer ultrapassagem foi na largada, quando Carlos Sainz, o segundo colocado, pressionou o rival.

Verstappen segurou a posição até o fim da corrida, com vantagem grande de até 39 segundos para o segundo colocado. Ele fechou a prova com 23 segundos de frente sobre Lewis Hamilton.

O piloto inglês liderou a boa prova da Mercedes, que assegurou dois lugares no pódio. George Russell foi o terceiro colocado.

O resultado foi importante para a construtora depois de um treino classificatório esquisito: Russell atrapalhou a volta rápida de Hamilton, o que causou animosidade na equipe.

A CORRIDA

Max Verstappen largou bem e manteve a liderança. O holandês, no entanto, tomou três advertências por ultrapassar o limite de pista. Foi de Verstappen também a volta mais rápida da corrida.

“Agora que conseguiu tudo, por favor, se mantenha entre as duas linhas brancas”, disse o engenheiro de Verstappen, receoso com possíveis punições pelo limite de pista.

Lewis Hamilton largou em terceiro, assumiu a segunda posição e se manteve nela.

Diferentemente do treino classificatório, a corrida não teve incidentes. No treino de sábado (3), pilotos deslizaram na pista, úmida, e pararam nas britas.

A corrida foi marcada por ultrapassagens e pneus variados entre os pilotos: o rendimento dos pneus duros e médios era próximo. Sergio Perez largou em 11º e chegou à quarta posição.

Verstappen reclamou dos pneus na volta 53, disse que já não tinham aderência alguma. Foi para o box e trocou os pneus duros por macios.

“ESTÁ CHOVENDO?”

George Russell tirou risos da equipe da Mercedes quando perguntou se estava chovendo ou se era só seu suor no capacete. Não houve chuva em Barcelona, diferentemente do sábado, em que uma garoa fina dificultou as condições da pista.

CLASSIFICAÇÃO

Com a vitória, Max Verstappen chegou aos 169 pontos. Sergio Perez, que ficou em quarto, soma 117 pontos e vê o Mundial cada vez mais distante, assim como Fernando Alonso que, após cruzar a linha de chegada em sétimo, está com 100.

Classificação do GP da Espanha



1. Max Verstappen (Red Bull)



2. Lewis Hamilton (Mercedes)



3. George Russell (Mercedes)



4. Sergio Perez (Red Bull)



5. Carlos Sainz (Ferrari)



6. Lance Stroll (Aston Martin)



7. Fernando Alonso (Aston Martin)



8. Esteban Ocon (Alpine)



9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)



10. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)



11. Pierre Gasly (Alpine)



12. Charles Leclerc (Ferrari)



13. Oscar Piastri (McLaren)



14. Nyck de Vries (AlphaTauri)



15. Nico Hullkenberg (Haas)



16. Alexander Albon (Williams)



17. Kevin Magnussen (Haas)



18. Lando Norris (McLaren)



19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)



20. Logan Sargeant (Williams)