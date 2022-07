A biblioteca do Tribunal de Justiça de MS está novamente de portas abertas para atendimento presencial. Além dos conteúdos digitais, os usuários poderão novamente fazer empréstimos de livros físicos e utilizar a sala de estudos de segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

Importante destacar que no dia 16 de março os atendimentos foram suspensos, em razão da reforma do prédio. A reabertura vem com uma novidade: a partir de agora os estagiários também poderão se cadastrar para efetuar empréstimos de livros físicos, embora ainda não tenham acesso à plataforma digital.

Saiba mais – A biblioteca Arlindo de Andrade Gomes é um espaço moderno para uso dos servidores do Poder Judiciário e da população. Localizada em um dos anexos do Tribunal de Justiça de MS, a biblioteca tem mais de 19 mil exemplares dentre livros e revistas jurídicas, além de ambiente climatizado e sala para estudos.

Com a pandemia do coronavírus, vários serviços do Tribunal de Justiça diponibilizados para o público foram restringidos, incluindo-se a sala de estudo da biblioteca, onde vários estudantes utilizavam o espaço para pesquisa e estudo.

O que nem todo mundo sabe é que a biblioteca do Tribunal de Justiça oferece serviços de consulta e pesquisa para magistrados e servidores, além do público externo, respeitados todos os protocolos de biossegurança.

No atendimento personalizado, a biblioteca continua disponibilizando agendamento para pesquisas tanto para o público externo como para magistrados e servidores. O agendamento para pesquisas pode ser realizado pelo e-mail biblioteca@tjms.jus.br.

Para otimizar o tempo, a biblioteca oferece o serviço de carga rápida à comunidade externa, que é uma oportunidade de retirar o material da biblioteca, efetuar cópia do material e devolver no mesmo dia. Neste caso, interessado deve enviar um e-mail para biblioteca@tjms.jus.br e informar o dia e o material que irá buscar.

A biblioteca oferece ainda digitalização de artigos jurídicos via e-mail.