A Biblioteca Isaias Paim divulgou a lista dos 5 livros mais lidos entre janeiro e fevereiro. A relação conta com clássicos e um livro adolescente, que prometem levar o leitor a uma viagem literária.

Fahrenheit 451 – Guy Montag

Guy Montag é um bombeiro. Sua profissão é atear fogo nos livros. Em um mundo onde as pessoas vivem em função das telas e a literatura está ameaçada de extinção, os livros são objetos proibidos, e seus portadores são considerados criminosos. Montag nunca questionou seu trabalho; vive uma vida comum, cumpre o expediente e retorna ao final do dia para sua esposa e para a rotina do lar. Até que conhece Clarisse, uma jovem de comportamento suspeito, cheia de imaginação e boas histórias. Quando sua esposa entra em colapso mental e Clarisse desaparece, a vida de Montag não poderá mais ser a mesma.

Um clássico da ficção científica e da literatura distópica, Fahrenheit 451 foi escrito originalmente como um conto: “O bombeiro”, contido no volume Prazer em Queimar: histórias de Fahrenheit 451. Incentivado pelo seu editor, transformou a ideia inicial em um romance, que se tornou um dos livros mais influentes de sua geração – e também um dos mais censurados e banidos de todos os tempos. Foi adaptado para o cinema duas vezes, a primeira pelas mãos do lendário cineasta francês François Truffaut, e depois para diversos formatos.

O Alienista – Machado de Assis

“O Alienista” é um clássico literário sobre a psiquê. Qual é o limite entre a loucura e a sanidade?

Até onde a ciência é capaz de desvendar a mente humana?

Essas são as questões centrais desta obra publicada originalmente como folhetim na revista A Estação.O conto apresenta Simão Bacamarte, estudioso ilustrado, que, para aprender mais sobre a psiquiatria, convence a cidade de Itaguaí a fundar um hospício. Logo a instituição fica repleta de lunáticos locais e das vilas vizinhas. O cientista passa, então, a identificar a demência recôndita em cada cidadão de Itaguaí, encarcerando-os um a um no manicômio e levando o terror à cidade. O barbeiro Canjica arregimenta os insatisfeitos para derrubar o hospício da Casa Verde e se instauram a paranoia e a revolta no povoado, antes pacato.

O Conde de Monte Cristo – Alexandre Dumas

Traições, denúncias anônimas, tesouros fabulosos, envenenamentos, vinganças e muito suspense. A trama de O conde de Monte Cristo traz uma emoção diferente a cada página e talvez isso explique a razão de a obra do escritor francês Alexandre Dumas ter se transformado em um clássico da literatura mundial, mexendo com a imaginação dos leitores há mais de 150 anos.

No romance, o marinheiro Edmond Dantés é preso injustamente, vítima de um complô. Anos depois, consegue escapar da prisão, enriquece e planeja uma vingança mirabolante. A galeria de personagens criada por Dumas faz um retrato fiel da França do século XIX, um mundo em transformação, em que passou a ser possível a mudança de posições sociais. As aventuras de Dantés ainda ganharam diversas versões cinematográficas que colaboraram para o sucesso da trama.

O Presidente Negro – Monteiro Lobato

Este é o único romance adulto de Monteiro Lobato, que aborda, dentre outros temas, a segregação racial, o feminismo e os debates do início do século XX. O cobrador Ayrton alcança o sonho de possuir seu veículo, porém sofre um acidente e é salvo pelo professor Benson, que descobre uma máquina em que se pode ver o futuro. Assim, Ayrton e Jane, filha de Benson, acompanham as eleições presidenciais dos EUA em 2228, em que o candidato negro James Roy Wilde é eleito.