Foco dos EUA no Afeganistão é retirar americanos e aliados, diz o presidente Joe Biden. “Não se enganem, esta missão de retirada é perigosa. Não posso prometer qual será o resultado, mas, como comandante-em-chefe, posso garantir que vou mobilizar todos os recursos necessários”, disse Biden.

O líder do país afirmou que fez “progresso significativo” nos últimos dias e citou a garantia da segurança do aeroporto de Cabul, com quase 6 mil soldados dos EUA, que pode contribuir para a retirada. “Aos afegãos que serviram conosco, que foram a combate conosco, como intérpretes e tradutores, peço que aguardem, vocês têm o comprometimento dos EUA”, declarou.

Segundo a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) mais de 18 mil pessoas já foram retiradas do Afeganistão. Biden citou que o governo retirou 204 jornalistas nesta semana e que aumentou o número de pessoas que estão ajudando a sair do país. Bidem admitiu que “Vimos imagens de pessoas em pânico, agindo desesperadamente. Estão com medo, tristes, sem saber o que acontecerá. Ninguém pode ver as fotos e não sentir dor”.