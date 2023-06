BIO BRAZIL e NATURALTECH apresentam as principais novidades em alimentos orgânicos, veganos e naturais

A 17ª BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMÉRICA LATINA e a 17ª NATURALTECH apresentam as principais novidades em alimentos com ingredientes naturais, orgânicos, veganos e livres de ativos químicos, principais atributos procurados por consumidores comprometidos com uma alimentação saudável e sustentável.

“As pessoas estão buscando uma conexão mais profunda com os alimentos que consomem, preocupando-se com a qualidade e origem dos ingredientes utilizados pela indústria. A demanda por opções veganas, orgânicas e naturais está crescendo exponencialmente e ao todo, teremos diversas empresas de alimentos no evento que proporcionam maior variedade e diversidade para esse público”, afirma Valeska Oliveira, head de produto da Francal Feiras.

Confira os Lançamentos

A Good Pick apresenta cinco novos produtos que possuem muito sabor e alto valor nutricional. São eles: Toast Protein, o Melhor que Pão de mel (vegano), a Granola salgadinha, a Banoffee zero proteica e o Nuts de coco crocante (vegano). Sem utilizar açúcar refinado, trigo, lactose, químicos ou conservantes, sempre buscando uma alimentação anti-inflamatória, 100% natural.

Com dois sabores: Original e Alho e Pimenta, as novas maioneses Vegan Mayo da Adel Coco levam óleo de coco na composição, mas não possui o sabor residual do coco. As embalagens, com 338 ml, são na versão de squeeze upside down e tampa de clique, o que facilita o uso no dia a dia.

A novidade da Vitao Alimentos são os biscoitos doces de arroz integral coberto de chocolate amargo, de frutas vermelhas, de tapioca, de coco e de pasta de amendoim. Toda a linha conta com produtos zero açúcar e opções veganas.

O primeiro vinagre feito da fermentação acética do açaí sem aditivos extras, como corantes e conservantes. O Vinagre de Fruta Açaí da Sun Veg proporciona diversos benefícios à saúde através de seu uso na alimentação, como a redução do colesterol e prevenção de doenças cardiovasculares.

O dadinho de tapioca, que virou febre em bares e restaurantes, foi criado pelo chef Rodrigo Oliveira, no restaurante Mocotó. E esse dadinho original acaba de às gôndolas do mercado pela Nuu Alimentos, com o devido crédito ao criador – e com direito ao molhinho do chef que acompanha a porção no próprio restaurante.

Com o processo realizado de forma artesanal, em que cada castanha é quebrada uma a uma por mão, o mix de Castanha-do-Pará, o superfood símbolo da riqueza nacional, é o novo produto oferecido pela Livre D. A castanha é envasada com tecnologia de retirada do oxigênio e adicionado nitrogênio, o que preserva as propriedades nutricionais potencializa a durabilidade e crocância.

A Verde Campo apresenta o Iogurte Natural Whey Colherável; Iogurte Natural Desnatado; Shakes Natural Whey na versão com 26 g de proteínas e Iogurte Natural Whey sabor tradicional com 28 g de proteínas.

Com dois lançamentos para somar ao portfólio de mais de 150 produtos, a Linea Alimentos apresenta os chocolates tradicionais em tamanho família e os primeiros chocolates veganos da marca. São dois sabores: chocolate branco com frutas vermelhas e chocolate ao leite com nibs de cacau. Feitos com leite de aveia, zero lactose, zero sódio, sem glúten e fonte de fibras, e tendo a manteiga de cacau como primeiro ingrediente nas duas versões, pois ela entrega a cremosidade que se espera em um chocolate premium.

Barras de frutas naturais, sem conservantes, glúten ou lactose, a Outside, leva para as feiras seus três lançamentos nos sabores Banana com canela, Cacau e coco e Cookie. O bacana é que os alguns dos ingredientes vêm de iniciativas de pequenos produtores. O cacau, por exemplo. É orgânico e vem da Amazonia, a banana e o coco são orgânicos e o chocolate é bean to bar.

A Mais Pura estará com duas novidades: a pipoca Chocolate Real, com seu sabor surreal, e a pipoca Caramelo Sabor Barbecue, fruto da sua primeira collab, com a gigante Heinz. Além de degustação de todos os seus produtos. A empresa também vai mostrar ao público a Farinha de Pipoca integral Mais Pura, alternativa sem glúten, com 6,5g de proteínas, rica em fibras e fonte de fósforo, zinco e magnésio.

A Planteiga é elaborada com palmito pupunha cozido in natura (50% da receita), castanha de caju e óleo de coco sem sabor. Possui 52% menos gordura e 45% menos calorias do que as manteigas tradicionais, ela também é mais leve e menos gordurosa que outras manteigas plant based. Lançamento da Vateli, está entre os finalistas do prêmio NaturalTech Awards 2023 na categoria Alimentos

Purês e sucos feitos com frutas e vegetais 100% orgânicos serão apresentados na feira pela empresa AMA. A empresa chilena dedicada à alimentação saudável e líder no mercado de orgânicos no hemisfério sul, está presente em grande parte da Ásia e América Latina.

O colágeno possui diversos benefícios como sabemos, ele auxilia na firmeza, resistência, sustentação e elasticidade da pele, prevenindo o envelhecimento, como linhas de expressão, proteção das articulações e na manutenção da barreira intestinal. Pensando nisso, a Selvs lança o Collagen Vita, colágeno potencializador da vitalidade e saúde sexual.

O novo chocolate com zero açúcar é a novidade que via somar ao portifólio da empresa Luckau. Haverá degustação de novos sabores no evento, que proporciona ao público a oportunidade de conhecer os produtos da marca e desmitificar o chocolate zero açúcar.

Granola salgada, esse é o grande lançamento Soul Vegan da Frispy. São dois sabores: Cúrcuma e cebola e Ervas finas com azeite, ideais para serem consumidos com sopas, saladas verdes, caldos, entre muitos outros. Outro lançamento da marca é a linha Mel Frispy, contendo méis e melato com origem diversificadas de floradas, como: Mel flores de cipó-uva, Laranjeira, Eucalipto, Café e Flores Silvestres. Junto a esses méis tão diferenciados, temos o Mel de Melato da Bracatinga.

Com o aumento das buscas por hábitos alimentarias mais saudáveis, alimentos naturais e preservação do meio ambiente a Korin Alimentos apresenta a sua nova linha de corte de frango IQF (sigla em inglês para congelamento rápido individualizado), linha dedicada a itens orgânicos e a outra para produtos sem uso de transgênicos e antibióticos conhecida pela marca Boa Pedida.

A De Iva apresenta o novo antepasto de abobrinha com alecrim, que conta com um processo diferenciado em sua elaboração, contando com algumas etapas de cocções diferentes dentro do processo para chegar ao resultado.

Sem glúten, sem leite e sem qualquer risco de contaminação cruzada, são os novos produtos Cookies Original e Cookies DoubleChoco da Aminna Alimentos.

Para a preparação de um bom cuscuz, o lançamento da It´s Krok é o Flocão de milho Ecobio, elaborado a partir do milho produzido em nossas lavouras, totalmente orgânico, não transgênico, vegano e sem glúten.

Com um ecossistema sustentável e inovação no mercado de avicultura, a Mantiqueira Brasil destaca na feira a marca Happy Eggs®, com selo Certified Humane Brasil, 100%, dedicada às galinhas criadas livremente, produzindo diferentes tipos de ovos: Orgânico Caipira, Caipira, Caipira Azul, Ômega 3, Vermelho e Branco. O estande terá ainda realidade virtual, com imersão na granja 4.0, de Lorena (SP).

A NutSense mistura ingredientes à castanha de caju, buscando descobrir novos sabores, sempre aliando saúde e nutrição, com isso apresenta os novos sabores de granolas e castanhas com chocolate, que não possuem conservantes, corantes, açúcares ultra processados, embutidos ou qualquer outro químico em seus ingredientes. Também não usa transgênicos, gorduras hidrogenadas, todos são produtos 100% originais e feitos de forma artesanal.

Com a nova Farofa com Amendoim, nos sabores Tradicional e Picanha, Santa Helena Alimentos amplia seu portifólio que conta com mais de 150 produtos. A farofa com amendoim é um produto saudável, rico em fibras, proteínas, e livre de gordura trans. A iguaria é feita à base de farinha de mandioca e amendoim, ingredientes que tornam o produto Premium uma opção nutricional rica para acompanhar a refeição dos consumidores.

As novas pimentas artesanais Gloriosa Pimenta são harmonizadas com frutas da estação e temperos do bem, alguns exemplos de sabores: Habanero + Melado & Especiarias, Pimenta de Cheiro + Malagueta + Wasabi & Rapadura, Dedo de Moça + Goiaba & Cachaça de Amburana, Dedo de Moça + Tangerina & Manjericão, Habanero + Açaí & Toque Defumado.

As frutas desidratadas muito lembradas nas festas de final de ano são ricas em vitaminas, a Tropicale Nutri Fruit, empresa referência nesse segmento, apresenta o CandyFruit, uma mistura fresca de frutas somadas com outros sabores da natureza.

A empresa Manjuba está presente na feira com as nove opções de pães sem glúten, elaborados com ingredientes funcionais, ideal para pessoas alérgicas a glúten e intolerantes a lactose. Além de pães salgados, a marca também desenvolve doces com essa preocupação com a saúde.

Esses e outros lançamentos poderão ser conferidos na BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMÉRICA LATINA e NATURALTECH, de 14 a 17 de junho, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

Todas as informações sobre conteúdos e credenciamento podem ser encontradas nos sites oficiais da BIO BRAZIL FAIR| BIOFACH AMÉRICA LATINA e NATURALTECH.