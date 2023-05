Biochem fortalece sua presença no mercado da América Latina

A Biochem está fortalecendo a sua presença no mercado latino-americano em 2023, com muitas novidades para os países que estão nesta região.

A empresa alemã, que desde 1986 desenvolve produtos e tecnologias para o mercado de aditivos de alta qualidade e desempenho, foca na solução das necessidades de seus clientes e parceiros. Atualmente a Biochem desenvolve, produz e comercializa aditivos, bem como conceitos nutricionais.

A empresa ao longo de sua carreira sempre foi pautada em três pilares, desenvolver e oferecer produtos que promovam riqueza para toda a cadeia produtiva, produtos de alta biodisponibilidade que promovem melhor utilização de recursos oferecidos aos animais e menor utilização de recursos naturais pensando nas gerações futuras.

Contando com uma planta moderna de alta eficiência localizada na Alemanha, a Biochem também tem parcerias com Centros de Pesquisa e Universidades em todas as regiões que atua para desenvolver produtos de alta eficácia.

Sua linha de produtos para aves, bovinos, suínos e aquacultura apresenta soluções para todos os tipos de produtores, de acordo com suas necessidades. Para este ano, a Biochem tem novos produtos que chegarão no mercado, com foco em monogástricos e ruminantes.

“Os novos produtos são mais um aporte da Biochem para melhorar a sanidade e nutrição dos animais, trazendo benefícios a todas as espécies, com resultados expressivos e garantia de economia a cada um dos produtores”, revela Paulo Oliveira, Diretor da Biochem LATAM.