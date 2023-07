Bioinsumos recebem condições especiais no Plano Safra 23/24

A sustentabilidade recebeu condições especiais dentro do novo Plano Safra 2023/24. Produtores que adotam práticas mais sustentáveis envolvendo, por exemplo, bioinsumos recebem um desconto de 0,5% nos juros de custeio. Além disso, a produção de bioinsumos e biofertilizantes também recebeu destaque no que se refere à recuperação de áreas prevista no RenovAgro, antigo Plano ABC, cujo objetivo é enfatizar a adoção de práticas sustentáveis no campo, como a regeneração de territórios e de pastagens degradados, a implantação e a ampliação de sistemas de integração lavoura-pecuária-florestas, a adoção de práticas conservacionistas de uso e o manejo e proteção dos recursos naturais.

O RenovAgro é uma evolução do Plano ABC, que era baseado na adaptação às mudanças climáticas e focado na criação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura. A nova proposta está alinhada à tendência mundial da aplicação de novas e mais amigáveis ferramentas ao meio ambiente para o desenvolvimento sustentável, como é o caso dos bioinsumos, que promovem conservação e regeneração dos solos.

“Os bioinsumos são ferramentas que promovem a sustentabilidade ambiental e dos negócios, tendo em vista que ajudam a alavancar os resultados dos produtores utilizando menos recursos financeiros e contribuindo para a proteção da terra para as gerações futuras. Por isso, o maior destaque no Plano Safra é essencial para a questão da sustentabilidade”, afirma o CEO da Gênica, Marcos Petean.