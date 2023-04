Biólogo denuncia caça ilegal de jacaré em Lagoa

Jacarés são encontrados abatidos com marcas de tiros em lagoa da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Biólogos já estão usando o termo “safari” para se referirem a práticas de caças ilegais aos animais; inclusive capivaras. Os bichos têm sido encontrados com anzóis na garganta. A hipótese é que eles estejam sendo caçados para consumo.

O biólogo Mário Moscatelli denuncia que pelo menos oito jacarés foram encontrados mortos na região recentemente, em áreas da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá, inclusive na Lago da Tijuca.

“A gente costuma dizer que isso virou um safári. Por isso, exige do poder público uma fiscalização mais sistemática e um trabalho educativo”, diz o biólogo.

Moscatelli explicou que a região de lagoa passa por um processo de recuperação ambiental, e que os animais são um atrativo econômico-ambiental que poderia ser explorado para o turismo.

“Estamos passando por um processo de recuperação do sistema lagunar e esses animais são um atrativo da região. Vários países faturam milhares de dólares com esse tipo de ecoturismo e nós estamos dando este tipo de destino para essa fauna que tem resistido há décadas de degradação”, frisou Moscatelli.

Para combater a caça ilegal na terça-feira (18), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, por meio da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental deflagrou uma operação no sistema lagunar de Jacarepaguá. O objetivo é identificar e reprimir a pesca ilegal de jacarés e capivaras na região.

Segundo as investigações, os caçadores ilegais costumam capturar os animais com armadilhas. Os agentes tentam localizar os criminosos e os equipamentos que usam. Um cemitério de barcos abandonados foi encontrado.

As autoridades estão apurando denúncias de ocupação irregular de áreas de proteção ambiental às margens da Lagoa da Tijuca. A denúncia foi registrada na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), que investiga o caso.