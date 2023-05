Bioparque Pantanal será tema de festival de divulgação científica em Campo Grande

Um dos maiores festivais de divulgação científica do mundo, Pint of Science já tem data marcada para acontecer. No Brasil, 123 cidades, incluindo Campo Grande irão participar simultaneamente. Nesta segunda-feira (22), o Bioparque Pantanal será tema do encontro realizado na capital morena.

A partir das 19h, o biólogo e curador do Bioparque Pantanal, Heriberto Junior vai falar sobre o maior aquário de água doce do mundo. O encontro irá acontecer na Capivas Cervejaria e será aberto ao público que tenha interesse em conhecer o trabalho desenvolvido no complexo.

O evento reunirá em todo o Brasil mais de 600 pesquisadores e especialistas que discutirão tópicos relevantes de diversas áreas do conhecimento em ambientes descontraídos, como bares e restaurantes. A programação abrange temas como biologia, química, física, matemática, política, direito e tecnologia.

A expectativa de público é de 20 mil pessoas este ano, superando a média dos anos anteriores. “É muito importante para nós que o Bioparque esteja inserido em eventos que propagam o conhecimento científico, temos a oportunidade de mostrar que o espaço vai além do lazer e tem como objetivo agregar conhecimento”, explica a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri.