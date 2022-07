A Diretoria da 21ª Subseção São Gabriel do Oeste foi empossada, na última sexta-feira (22), pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Bitto Pereira.

Na mesa da solenidade, Bitto Pereira; Conselheira Estadual Letícia Arrais; Presidente da 21ª Subseção Giulliano Gradazzo Catelan Mosena; Vice-Presidente Daiana Giovelli Abitante; Secretária-Geral Juliana Rondon; S ecretário-Geral Adjunto Rodrigo Queiroz Silverio; Diretor-Tesoureiro Tiago Armond Vicente; Presidente da Subseção Ribas do Rio Pardo Pedro Garcia; ex-Presidente da Subseção São Gabriel, Ademar Quadros Mariane; Promotor da 1ª Promotoria Daniel de Oliveira; Promotora da 2ª Promotoria Isabele Albuquerque dos Santos Rizzo. O Prefeito Jeferson Tomazoni e o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Fernando Rocha, que foi Presidente da Subseção na gestão 2013/15, fizeram discursos de otimismo, destacando a prosperidade da cidade de São Gabriel e parabenizando a nova Diretoria.

A Conselheira Estadual Letícia Arrais, criada em São Gabriel do Oeste, lembrou de sua infância na cidade e parabenizou a nova Diretoria empossada. “São Gabriel é uma terra muito generosa, que me proporcionou uma infância feliz e me trouxe bons amigos e bons aprendizados. Conheci o Giulliano, para gente Giu, quando estagiária na 1ª Vara, pleiteando o direito de um cliente e ali começou minha admiração por você. A advocacia de São Gabriel estará bem representada com essa Diretoria empossada hoje. Estou muito feliz e muito honrada de participar desse momento. Meus parabéns a todos”.

O Presidente da 21ª Subseção Giulliano Gradazzo Catelan Mosena agradeceu os familiares e amigos pelo apoio e confiança e destacou a importância da OAB e de seu papel para a sociedade. “Ao lado da Diretoria da Seccional e dos meus competentes Diretores da Subseção, assumimos uma função de grande responsabilidade, pois a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição de grande importância. Devemos caminhar sempre juntos, unidos pelo mesmo objetivo, com todas as ferramentas, para garantir a equidade e o prestígio dessa instituição, tão importante para a democracia brasileira. Estaremos sempre à disposição e de portas-abertas para receber não só os advogados, mas cada cidadão que possa necess itar da intervenção ou apoio institucional. Somente assim poderemos garantir as prerrogativas, o acesso à justiça e a solidez da democracia”.

O Presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, fez o discurso de encerramento, parabenizando o colega Giulliano Mosena e toda Diretoria. “Como já diz o poeta grego Homero, um líder só é líder se pensar mais no bem comum. E eu vejo em você essa virtude, porque ser presidente da OAB é pensar no próximo, mais que em si próprio, é representar quem precisa, é um ato de doação. Eu fico muito feliz de te ver na presidência da OAB, uma figura humana, uma pessoa que pensa na comunidade, bem como todos que eu vejo nessa Diretoria. Não há nada mais nobre que devolver à sociedade o que se recebe. Ver pessoas que pensam no bem comum e que doam seu tempo à classe, é digno de aplausos”.

Prestigiaram a solenidade os Conselheiros Estaduais da OAB/MS Beatriz Stuart, Heitor Miranda Guimarães, Heitor Canton de Matos, Ildália Aguiar e Tiago Bunning.