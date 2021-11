O advogado Bitto Pereira foi eleito nesta sexta-feira (19) o presidente da Seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS). Bitto, que atualmente ocupa o cargo de conselho federal e de vice-presidente da Escola Superior de Advocacia Nacional (ESA) sucederá Mansour Karmouche no posto.

A vice-presidente da OAB será a advogada Camila Bastos e, Karmouche, assumirá uma das vagas no Conselho Federal, que também terá Andrea Flores e Ricardo Souza Pereira.

“Meu objetivo à frente da OAB é manter a instituição sempre presente, próxima das advogadas e advogados. A classe sofreu muito em 2014, quando um grupo se ausentou, abandonou a instituição deixando advogadas e advogados em total desamparo. Este trabalho de reconstrução do apoio à classe foi intenso nos últimos seis anos, e agora vamos continuar mantendo a OAB com suas portas abertas, com uma atuação muito voltada ao que realmente importa, que é o respeito às nossas prerrogativas (direitos) e aos honorários. É isso que traz dignidade a advogadas e advogados”, disse Bitto Pereira, em sua primeira declaração depois de ter sido eleito.

Bitto Pereira está há 22 anos na advocacia, e desde o início, além do trabalho rotineiro em defesa de seus clientes, também atuou por muitos anos, voluntariamente, como advogado da OAB.

Bitto também afirmou que a advocacia é essencial à Justiça, e por isso deve ser valorizada. “A advocacia é essencial à Justiça. Sem advogado não há Justiça, somos essenciais para o regime democrático. A OAB, da qual sou conselheiro federal, tem papel relevantíssimo na sociedade brasileira. A instiuição deve, sobretudo, amparar e assistir os advogados”, afirmou.

Já eleito, Bitto também lembrou que as disputas acabam no dia da eleição. “É importante uma instituição forte, unida, com todos trabalhando para uma advocacia cada vez mais forte”, afirmou.