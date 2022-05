O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Bitto Pereira participou, na manhã desta segunda-feira (2), da abertura do Mês Regional da Conciliação Trabalhista do TRT24.

Bitto Pereira esteve na mesa da solenidade com o Presidente do TRT/MS, Desembargador André Luís Moraes de Oliveira; Vice-Presidente, Desembargador João Marcelo B alsanelli; Desembargador Tomás Bawden de Castro; Procurador Regional do Trabalho Jonas Ratier Moreno; Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 24ª Região, Juíza do Trabalho Priscila Rocha Margarido Mirault; Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas Herbert Luis Mariati; Juíza do Trabalho Beatriz Maki Shinzato Capucho; e a Coordenadora do Cejusc-1 (Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas), Juíza Déa Marisa Brandão Cubel Yule.

Durante a solenidade, Bitto Pereira saudou o Presidente do TRT24 ressaltando a importância da conciliação. “Quero dizer, sobretudo aos jovens que nos acompanham neste plenário, que enganam-se aqueles que imaginam que desembargadores, juízes, procuradores e advogados lidam com processos. Nós lidamos com histórias de vida, nós lidamos com as angústias de todos os cidadãos que recorrem à prestação jurisdicional. Processos nada mais são do que instrumentos de pacificação social, e a iniciativa deste Tribunal, que é digna de aplausos, de promover o mês de conciliação é uma iniciativa que busca com diálogo a pacificação social que é o fim maior do sistema de justiça e de todos nós atores deste sistema”.

Programação

A abertura hoje teve o painel “Acesso à Ordem Jurídica Justa e Ampliação do Conceito de Sistema de Justiça”, com o Desembargador aposentado do TJ-SP, Doutor Kazuo Watanabe.

Durante todo o mês de maio/2022, serão promovidas ações com incentivo à solução pacífica dos conflitos, à cultura da conciliação e ao tratamento adequado das demandas trabalhistas.

Os trabalhos se encerram na VI Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que acontecerá de 23 a 27 de maio.