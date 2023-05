Blefe ou recuo: Tabosa prometeu tudo e não entregou nada

Na última quinta-feira, 11, um áudio do vereador Marcos Tabosa, PDT, circulou nos bastidores da política local. No áudio, Tabosa disse que a sessão desta terça-feira, 16, seria ‘curta’.

O vereador que foi um dos principais adversários do ex-prefeito Marquinhos Trad, PSD, quando Trad enfrentou as denuncias de assédio sexual no período eleitoral, afirmou que tinha um “novo tarado” para expor, o que gerou movimentação nos bastidores e expectativa para a sessão desta terça.

No entanto, Tabosa se limitou a ler uma matéria publicada pelo jornal O Consumidor, na sexta-feira, 12. Nada além disso. Prometeu tudo e não entregou nada.