Durante toda a semana, os agentes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Secretaria Municipal de Saúde (CCEV) irão realizar blitze e ações educativas nas sete regiões de Campo Grande em alusão ao Dia Municipal de Combate ao mosquito Aedes aegytpi, lembrado na primeira segunda-feira do mês de agosto.

“O objetivo é chamar a atenção da população sobre os cuidados necessários para nos mantermos livres deste mosquito. Não podemos esquecer que as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti também são perigosas e podem matar. Por isso é importante que cada um faça a sua parte”, reforça a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo.

Até sexta-feira (6) estão programadas diversas intervenções em vias públicas e unidades de saúde, que irão ocorrer em regiões diferentes priorizando os bairros com maior incidência de proliferação do Aedes aegypti.

Os agentes fazem a exposição de faixas nos semáforos e rotatórias e a entrega de material informativo a fim de alertar à população sobre os cuidados necessários para se evitar a dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito.

As atividades serão encerradas no sábado (07) com uma ação na Praça Ary Coelho, centro da Capital, onde, além da distribuição de materiais educativos, será realizada exposição de maquetes com a participação dos serviços de Educação em Saúde e Leishmaniose/Chagas.

Casos

Nos últimos sete meses, Campo Grande registrou uma redução de 80% no número de casos notificados de dengue, se comparado com o mesmo período do ano passado.

De janeiro a julho de 2020, foram notificados 18.192 casos de dengue, enquanto esse ano o número de notificações caiu para 3.593. O número de óbitos provocados pela doença também é menor. No ano passado foram registradas sete mortes, contra duas este ano.

A redução significativa dos casos é reflexo das ações desenvolvidas pela Prefeitura de Campo Grande nos dois últimos anos. Mesmo em pandemia da Covid-19 o trabalho de combate ao mosquito não foi descontinuado no Município.