A operação realizada no fim de semana, como auxílio no combate ao novo Coronavírus, também trouxe benefícios para a saúde em Campo Grande. Na Santa Casa, que recentemente chegou a anunciar a superlotação dos leitos, o número de atendimentos reduziu 30%, se comparado ao mesmo período da semana passada (sexta, sábado e domingo).

De 25 a 27 de julho, a Santa Casa prestou 236 atendimentos externos. Com a operação, houve uma redução de 30% no número de atendimentos, gerando uma folga de cinco leitos no hospital. Os acidentes de trânsito ocupam boa parte dos leitos em hospitais. Das 172 ocorrências externas deste fim de semana, 83 são por traumas do trânsito, que resultam em alguns dias de internação.

Álcool e direção

A blitz realizada no fim de semana flagrou 126 pessoas dirigindo alcoolizadas. Destas, 27 foram testados e 99 se recusaram a fazer o exame, mas apresentaram sinais de embriagues.

A combinação “álcool e direção” amplia o número de acidentes e, geralmente, resulta em vítimas em estado grave. Em 2017, foram 461 acidentes com pessoas que beberam e dirigiram; 2018, 1.141; 2019, 2.000 motoristas alcoolizados e em 2020, já foram 731 acidentes com pessoas que beberam antes de dirigir.