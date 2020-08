A Blitz realizada no fim de semana, como auxílio no combate a Covid-19, apresentou resultados significativos. A ação resultou na apreensão de 120 veículos com lacre rompido, chassi adulterado ou sob efeito de álcool. Esses veículos adulterados são, geralmente, utilizados em roubo e furto. A operação já apresentou resultados no fim de semana, com a redução do número de roubo e furto, se comparado ao mesmo período da semana passada. O número de registro de ocorrência por furto caiu 33,9% e de roubo, 18,2%.

A operação também resultou no flagrante de 92 pessoas sem a Carteira Nacional de Habilitação, que geralmente acaba em acidente de trânsito, ocupando leitos, fundamentais para salvar vidas nesta luta contra a pandemia do novo coronavírus. A blitz do fim de semana reduziu o número de acidentes com vítimas graves, que são encaminhadas para hospitais, em uma redução de, aproximadamente, 40%.

Foram cinco acidentes com vítimas precisando de atendimento médico em hospitais no fim de semana passado. Com a operação, este número caiu de cinco no fim de semana passado para três nestes dias de operação (31, 1º e 2).

Redução da violência doméstica

Com o fechamento do comércio na semana passada, o número de violência doméstica havia aumentado. Nesta semana, também foi possível observar uma redução no número de casos, caindo 34%, se comparado ao fim de semana passado.