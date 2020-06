Oswaldo Eustáquio é acusado de envolvimento na organização de atos antidemocráticos que pediram pela volta da Ditadura Militar, além do fechamento do Congresso e do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele tem marcação serrada da justiça, e a prisão dele aconteceu hoje no começo da tarde, autorizada pelo Ministro, Alexandre de Moraes, relator do processo no STF. Segundo o Ministro, o blogueiro mora em Ponta porá, e havia possibilidade de fuga para o Paraguai.

Oswaldo, que diz ser jornalista, é investigado na Operação Lume, que apura crimes em atos que pedem pela volta da ditadura. “Em postagens ele faz duras criticas ao STF, e sempre fez apologias ao período da ditadura militar chegando a dizer que a Ditadura foi apenas uma resposta aos maldosos que mereciam morrer”.

Nas suas publicações, o blogueiro minimiza os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Para justificar a viagem a fronteira, postou que iria verificar porque o Paraguai tem menos casos que no Brasil.

“O segredo é o combate á desinformação da mídia, comércio aberto, ao menos na cidade de Pedro Juan Caballero, onde estou, e claro, sopa paraguaia”, diz o post de pouco antes do meio-dia desta sexta-feira.