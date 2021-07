Na onda de veículos elétricos, a BMW apresentou essa semana sua scooter elétrica CE 04, uma moto que carrega todo o desempenho da BMW em um modelo mais compacto, feito para pequenos deslocamentos e pode atingir até 120 km/h. A montadora apresentou o veículo como uma alternativa à mobilidade elétrica urbana, já pronta para entrar em produção.

O modelo é bastante parecido com o conceito original, divulgado no ano de 2020, mas apresenta algumas concessões para facilitar a fabricação. A CE 04 possui um perfil mais cosmopolita, não sendo apta para viagens mais longas.

Com um motor de 31 kW (42 HP) de potência ela foi projetada para oferecer uma boa aceleração urbana e conforto ao usuário.

Potente, ela chega a 50 km/h em apenas 2,6 segundos e tem velocidade máxima de 120 km/h. Podendo ser recarregada em uma tomada doméstica, com um carregador montado na parede, como também em estações de carregamento, ela faz uma recarga completa em quatro horas. Com um carregador rápido de 6,9 kW o tempo cai para 1 hora e 40 minutos.

A CE 04 chegará ao mercado em 2022, custando US$ 16 mil, cerca de R$ 83,7 mil reais em conversão direta. Oliver Zipse, CEO da BMW AG, destacou o foco da scooter elétrica para a cidade. “Ela combina um e-drive com emoção e diversão de motociclismo. A tecnologia mais recente e as melhores células de bateria, que também fornecem energia ao BMW iX. Assim como a CE 04, todos os novos modelos da BMW Motorrad para mobilidade urbana serão totalmente elétricos”, disse.