Se por um lado a tecnologia vem revolucionando o dia a dia das pessoas, por outro ela acaba tornando realidade as ideias mais bizarras do ser humano. Pensando em “aproximar” as pessoas, engenheiros do Instituto Vocacional de Tecnologia Mecatrônica de Cangzhou, na China, desenvolveram uma engenhoca para aproximar pessoas que mantém relacionamento à distância: uma boca artificial que permite beijar outra pessoa à distância.

Com sensores realistas, o dispositivo reproduz os movimentos feito por outra pessoa fazendo com que os lábios se movimentem, emitam sons e até o calor de um corpo de verdade. O “beijo” precisa ser registrado em um aplicativo que é conectado à boca que captura movimentos, ruídos, pausas dramáticas e muito mais. As informações são enviadas ao dispositivo do parceiro em qualquer lugar do mundo conectado a internet e ele pode receber seu “beijo”.

Se isso preenche o vazio da distância nos relacionamentos eu não sei, mas o aparelho já está no mercado online da China por 550 yuan, aproximadamente R$ 410,00 na conversão atual e tem vendido bem.