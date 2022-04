As entregas foram realizadas para os pequenos do Centro de Educação Infantil de Bodoquena (CEIB) e na Escola João Batista Pacheco.

As doações para as crianças de Bodoquena foram realizadas pela franqueada Cacau Show em Miranda, com extensão em Bodoquena e Bonito, Jully Ana Niehues, por meio do Instituto Cacau Show.

Em nome das crianças, a Secretaria Municipal de Educação agradece a empresária pelas doações que vão adoçar a páscoa de nossos pequenos!