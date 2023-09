BODOQUENA: Del Turismo

Seguindo com as etapas do programa de desenvolvimento do turismo, DEL TURISMO, foram criadas e treinadas Câmaras Técnicas para discutir ações necessárias para alavancar o turismo de Bodoquena.

Com os temas, Educação e Sustentabilidade e Turismo e Infraestrutura, equipe do Del Turismo e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente treinaram os empresários do trade envolvidos nas câmaras. Na oportunidade, equipe Del também realizou visita técnica no empreendimento Boca da Onça Ecotour, para conhecer o potencial do Município.