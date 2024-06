BODOQUENA: Entrega de brinquedos educativos para as crianças da Escola Municipal Marechal Rondon.

Entrega de brinquedos educativos para as crianças da Escola Municipal Marechal Rondon, no Distrito Morraria do Sul. O material foi adquirido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer com recursos do VAAR (Valor Anual Aluno Resultado) e chega para completar a educação e o lazer dos estudantes. A entrega nesta unidade foi realizada durante a comemoração dos 44 anos da escola.