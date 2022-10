Em comemoração ao dia do Idoso, nossos idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Bodoquena conheceram o Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo.

Passeio foi realizado nesta terça-feira (4), em alusão ao dia 1 de Outubro. No local, eles puderam conhecer diversas espécies de peixes e outros animais do Pantanal. Além de abrigar o maior circuito de aquários de água doce do mundo o bioparque também é utilizado como um local de pesquisa.

A Secretaria de Assistência Social Marcilene Aquino agradeceu ao Prefeito Kazu Horii pelo apoio para a realização da atividade. “Além do Prefeito, preciso agradecer a minha equipe que tanto se empenhou, a coordenadora do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) Ana Kelly Oliveira, professora Rosivan e monitoras que realizaram a atividade com os idosos. E também a parceria da Secretaria Municipal de Saúde que disponibilizou uma enfermeira para acompanhá-los no local e a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer que disponibilizou o ônibus para o transporte” agradeceu Marcilene.