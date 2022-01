Secretaria Municipal de Saúde de Bodoquena participaram de palestra em alusão ao mês de conscientização da promoção e proteção da saúde mental.

A Psicóloga Angelita Garcia, da VISAT (Vigilância em Saúde do Trabalhador) Regional Aquidauana, ministrou a palestra com o tema “Estresse relacionado ao trabalho”, que trouxe o tema de reconhecimento sobre os sinais e sintomas de estresse, ansiedade, e outras doenças e discutir sobre saúde mental no ambiente de trabalho.

“A ação visa promover a saúde mental no âmbito da saúde, que vem sofrendo sobrecarga durante esse período de pandemia. Temos cuidado dos outros e esquecido de nós, é o momento de olhar para nós mesmos como pessoas que precisam de cuidados, e não só como profissionais”, acredita a psicóloga Vânia Amorim, que está à frente da ação.