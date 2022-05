Bodoquena recebeu um novo caminhão caçamba destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na manutenção das estradas rurais. A entrega foi feita pelo governador Reinaldo Azambuja na Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). O veículo foi adquirido através do Prosolo (Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água), com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e do Ministério da Agricultura através da ex-ministra Tereza Cristina. O prefeito Kazu Horii declarou que o objetivo é proteger os mananciais e o solo, mantendo as estradas em boas condições evitando o assoreamento.