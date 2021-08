Evento aconteceu respeitando os protocolos de segurança e contou com um representante de cada unidade escolar. Autoridades também estiveram presentes. Cerca de 1200 alunos receberão dois uniformes para freqüentar as aulas, eles contam com camiseta, para os alunos do Ensino Fundamental e para os pequenos das creches e pré-escola, serão entregues uniformes completos com abrigos de frio.

Ação marca mais um investimento da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, no retorno as aulas presenciais. Além dos estudantes, merendeiras e motoristas do transporte escolar da frota da Secretaria também receberão camisetas.