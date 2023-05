BODOQUENA: Prefeitura divulga programação completa do aniversário de 43 anos do município

A Prefeitura de Bodoquena convida a população e toda a região para participar da programação em comemoração aos 43 anos do Município. Desfile cívico, corrida, Laço Comprido e muitos shows, com espaços para receber toda a família.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Dia 06

9h – Treino livre

Local: Pista de Velocross – Avenida Manoel Rodrigues de Oliveira (ao lado da Prefeitura)

19h – Apresentação de manobras radicais com o “Jacaré du Brejo”

Local: Avenida Manoel Rodrigues de Oliveira

20h – Show da Banda “Barganhas – Rock, blues”

Local: Feira do Produtor

Dia 07

8h Final da competição de Velocross

Local: Pista de Velocross – Avenida Manoel Rodrigues de Oliveira (ao lado da Prefeitura)

Nos dias 6 e 7 a Feira do Produtor ficará aberta o dia todo, funcionando como Praça de Alimentação.

Dia 12

19h: Sessão Solene

Local: Câmara Municipal de Bodoquena

Dia 13

7h: Treinão de Laço Cumprido – Local: Clube de Laço de Bodoquena

16h: Desfile Cívico – Local: Rua 13 de Maio

22h: Show Bodoquena 43 anos

Atrações: Dj Kelison Dias, Bruninho e Davi e KoisaBamba – Local Na Avenida 13 de Maio.

Dia 14

7h: Final do Treinão de Laço Cumprido

14h: Domingueira no Clube de Laço show de Max e Vilmar

Dia 20

15h: Pedal KIDS – Gratuito e para crianças até 14 anos – Largada na Feira do Produtor

18h: Entrega de Kits do 5° Desafio Bodoquena Mountain Bike – Local: Feira do Produtor

21h Show com a banda “On The Road” – Local: Feira do Produtor

Dia 21

7h30: 5° Desafio Bodoquena Mountain Bike – Largada na Feira do Produtor

Dia 27

Encerramento das festividades do aniversário com shows

18h – Apresentação do grupo de dança da Academia da Saúde

19h – Show dos Pratas da casa e de “Gregório e Grupo Fronteira” .Venha prestigiar os 43 anos de Bodoquena, a festa é nossa!