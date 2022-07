Chega a fase de implantação do Asfalto, a obra de Rua Assembleia de Deus no Centro do município. O serviço, que deve melhorar a qualidade de vida dos moradores e turistas, já que está sendo realizado no acesso aos balneários da região do Betione, passou pela fase de drenagem e está sendo finalizado com a implantação da massa asfáltica.

O recurso para execução é de emenda parlamentar do Deputado Beto Pereira (PSDB) de R$ 721.000,00 com contrapartida do Município.

O Prefeito Kazu Horii, junto dos vereadores Osmar Ajala e Garrucha agradeceu ao deputado Beto Pereira pela atenção com o município, confira: https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipaldeBodoquena/videos/427680082633216