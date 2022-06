A Secretaria Municipal de Saúde de Bodoquena publicou edital de processo seletivo Nº 002/2022 com relação nominal dos candidatos inscritos no processo seletivo para agente da vigilância sanitária. Eventuais erros ou omissões deverão ser reclamados até o dia 16/06/2022 através do e-mail: seletivobodoquena@gmail.com

A prova será realizada no domingo, dia 19/06 às 8h na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, localizada na rua Yossio Okaneko, 535

Confira a lista:

CARGO: Agente de Vigilância Sanitária