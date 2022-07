Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Bodoquena, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, ofereceu Curso de Especialização em Atrativos Naturais para Guias de Turismo do município. Com a formação, nossos guias aumentam o campo de atuação, e poderão trabalhar em mais atrativos turísticos. A entrega dos certificados foi realizada pelo Prefeito Kazu Horii e pelo Secretário Helio Ferreira. Nosso parabéns aos alunos pela formação. https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipaldeBodoquena/videos/754252979108042