Boi vivo: preço médio diário apresenta involução de 2,9% no decorrer de junho

O mercado de boi gordo segue sem apresentar maior solidez nos fechamentos realizados e, com isso, os pecuaristas seguem alternando entre altas e baixas na cotação no decorrer de junho. Por ora, Segundo dados do Cepea, a arroba do ruminante retrocede para valor de R$236,15, valor próximo aos recebidos no final de agosto de 2020.

O resultado é que o boi gordo apresenta, no momento, involução de 2,9% sobre o recebido no último dia de negócios de maio, enquanto a comparação com o mesmo período do ano passado aponta índice negativo de 1,2% e o histórico do último triênio pequena evolução de 0,6%.

Enfim, o histórico também aponta que o preço do boi gordo apresenta lenta e gradativa evolução até quase o encerramento do mês. entretanto, passado o período do mês em que o comércio varejista apresenta maior dinamismo, não se verifica, no momento, indicadores positivos que possam favorecer maior volume de negócios e melhores condições de comercialização aos pecuaristas.