Boias de Sonar captam som de submarino perdido em expedição ao naufrágio do Titanic

Boias de Sonar registraram sons em meio à operação de resgate que corre contra o tempo para encontrar o Titan no meio do Oceano Atlântico. O submarino, chamado de submersível por especialistas, foi dado como desaparecido três dias atrás, durante uma expedição ao naufrágio do Titanic.

Operações subaquáticas estão sendo realocadas para investigar os ruídos, segundo a Guarda Costeira dos EUA, mas até agora não encontraram nada.

O suprimento de oxigênio está previsto para acabar por volta das 6 da manhã (Horário de Brasília) na quinta-feira (21), as próximas horas são críticas.