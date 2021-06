Por serem contrários a realização da Copa América no Brasil, em face de situação de pandemia vivida pelo país, e o escândalo de assédio, causado pelo presidente Rogério Caboclo a uma funcionária, os jogadores ameaçaram não entrar em campo na competição que começa no próximo dia 13 de Junho. Mas isso tudo ficou para trás. Pelo menos é que sinalizaram para a CBF os jogadores nesta segunda-feira (7). A informação sobre a desistência do boicote foi publicada pelo “GE”.

Conforme o GE, o vice-presidente Coronel Nunes, agora, é o mandatário da CBF, com o afastamento pela Comissão de Ética da CBF, do presidente Rogério Caboclo. E foi o presidente em exercício, com ajuda do coordenador de seleções, Juninho Paulista, quem comandou o dialogo da entidade com os jogadores para contornar a situação adversa. Os fatores determinantes para o recuo dos jogadores foram o afastamento do presidente da confederação, Rogério Caboclo — denunciado por assédio sexual. Este contribuiu para reduzir a tensão entre o time e a cúpula da entidade. Outro fator foi à decisão de que o técnico Tite será mantido no comando da Seleção. O treinador estava na lista dos demitidos, caso Rogério Caboclo continuasse no comando da entidade.

A diretoria remanescente na CBF tratou de lidar diretamente com o treinador para reforçar o compromisso pela continuidade no trabalho e, ao mesmo tempo, tirar dele a desconfiança gerada pela condução da CBF com Rogério Caboclo. Mas os jogadores farão um manifesto com crítica à realização do torneio no Brasil. Amanhã (8), o time volta a campo ainda pelas Eliminatórias da Copa do Mundo para enfrentar o Paraguai, em Assunção.