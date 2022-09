As unidades de acolhimento adolescente masculino e feminino – Casa Atos de Amor receberam a doação de bolas de futebol de campo, futsal, vôlei e handebol fabricadas dentro das unidades prisionais de Mato Grosso do Sul. A fábrica que centraliza a produção foi instalada há cerca de dois meses no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, e os proprietários destinaram diversas bolas ao juízo da 2ª Vara de Execução Penal (VEP) de Campo Grande, responsável pelo cumprimento de pena no respectivo presídio de regime semiaberto.

O juiz titular da 2ª VEP, Albino Coimbra Neto, repassou os itens à Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da capital, formalizando a entrega na última terça-feira (6) à sua respectiva juíza titular, Katy Braun do Prado. O ato contou com adolescentes das respectivas unidades de acolhimento, representantes do Projeto Padrinho, além do diretor do presídio da Gameleira, Adiel Rodrigues Barbosa, e a diretora da Escola Estadual Aracy Eudociak, Gisele Bacanelli.