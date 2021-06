A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio da equipe do setor de Vigilância Epidemiológica, divulgou o Boletim Semanal de Monitoramento da Dengue, referente à 23ª semana de 2021. Conforme consta no boletim, divulgado nesta quarta-feira (16), foram notificados 13 casos como suspeitos no Município que ainda não foram concluídos e divulgados os resultados dos exames laboratoriais ou clínicos. Desde o início do ano, 3.066 casos foram notificados, sendo 1.597 confirmados como positivos. Os casos negativos somam 1.350. O restante aguarda confirmação.

LEISHMANIOSE

Nesta vigésima terceira semana, o Boletim Semanal de Monitoramento da Leishmaniose não apresentou nenhuma notificação da doença, porém, Três Lagoas tem registrados 05 casos de leishmaniose humana visceral e 01 de leishmaniose tegumentar, somente neste ano.