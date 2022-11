O boletim divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) mostra 322 novos casos de covid-19 nos últimos sete dias, em Mato Grosso do Sul. A média é de 46 ocorrências por dia. Também foram registradas 2 mortes, uma em Campo Grande e outra no município de Sete Quedas.

No período de 25 de outubro até 01 de novembro, a cidade que mais registrou casos foi Sete Quedas com 148 ocorrências. Depois aparecem Campo Grande (70), Ribas do Rio Pardo (25), Bataguassu (18), Ponta Porã (10), Aquidauana (8), Deodápolis (5), Dourados (5) e Nova Alvorada do Sul (5). Ao todo 30 cidades tiveram incidências da doença nestes sete dias.

Das duas mortes registradas, uma foi em Campo Grande de um homem de 98 anos, que tinha doença cardiovascular crônica. O óbito ocorreu no dia 25 de outubro. A outra foi na cidade de Sete Quedas, de uma mulher de 91 anos, que tinha diabetes e doença cardiovascular. Ela faleceu em 08 de fevereiro, mas o caso só foi encerrado pelo município nesta semana. (Confira o boletim completo)

Mato Grosso do Sul registrou desde o início da pandemia 582.327 casos de covid e teve 10.845 mortes neste período. O Estado fez sua parte sendo referência em vacinação, liderando por diversas vezes o ranking nacional, assim como em logística, já que a distribuição das doses ocorria no máximo em seis horas aos 79 municípios.