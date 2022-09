Boliviano é preso transportando em sua bagagem 9 Kg de folha seca de coca numa estrada vicinal, que dá acesso à zona rural de Corumbá. Após ser abordado pelos agentes ele disse ser taxistas e estava com quatro passageiros bolivianos. Na revista foi encontrado as folhas de coca, bicarbonato de sódio, brinquedos pequenos, remédios e outros utensílios pessoais que foram apreendidos. Ele afirmou aos policiais que a folha de coca era para consumo próprio e “doaria” para outros amigos. Com os demais passageiros, nada de ilícito foi encontrado. Mas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal, junto com o detido e os pertences apreendidos. A folha de coca é proibida no Brasil. A ANVISA classifica como uma das plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes.