Boliviano é preso por dirigir embriagado e tentar subornar os policiais na Rodovia Ramon Gomes de Corumbá. Segundo o relato de um sargento do Exército, que retorna de uma missão com sua guarnição, no sentido Bolívia – Brasil, pela rodovia se deparou com um veículo de placa boliviana trafegando pelo mesmo sentido em “zig zag”, com riscos de causar acidente com veículos que transitavam no sentido oposto. Então, o Sargento do EB pediu para o veículo encostar no acostamento, e notou que o motorista (57), de nacionalidade boliviana, estava em visível estado de embriaguez, entrando em contato com o 190.