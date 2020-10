A Receita Federal apreendeu dois bolivianos de 30 e 20 anos com R$ 1.556.910,00 em espécie não declarado em uma fiscalização realizada nesta segunda-feira (19), no Posto Esdras, em Corumbá/MS. Os dois tentavam entrar com a quantia no país vizinho em um táxi boliviano. Contudo dado o fechamento momentâneo da fronteira em razão das eleições presenciais por lá e foram impedidos. Ao retornarem ao Brasil foram surpreendidos pela fiscalização que apreenderam o montante acondicionado em três malas. Os indivíduos foram encaminhados a Delegacia da Polícia Federal de Corumbá para se apurar o crime de evasão de divisas.