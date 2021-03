A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) concedeu mais 10 dias de prazo para os candidatos que tiveram inscrições indeferidas no processo seletivo para concessão da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2021-22 protocolar interposição de recurso. Os Editais/Fundesporte nº 8 e 9, de 25 de março de 2021, que prorrogam a data limite, foram publicados na edição desta sexta-feira (26) do Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

Portanto, os interessados têm até às 23h59 do dia 12 de abril para recorrer. Os pleiteantes podem solicitar revisão do ato de indeferimento via e-mail, para o endereço eletrônico bolsafundesporte@gmail.com, em formato PDF. Há ainda a opção por meio postal (Sedex com AR), para o endereço: Avenida Mato Grosso, 5778 (Bloco 4), Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS), CEP: 79.031-001. A data da postagem não poderá ultrapassar o prazo estabelecido para recurso. O destinatário deve ser: Fundação de Desporto e Lazer de MS – FUNDESPORTE (COGEB).

A Fundesporte cancelou, na última terça-feira (23), a opção de protocolar recurso de forma presencial em sua sede, localizada em Campo Grande. O órgão suspendeu suas atividades presenciais e adotou regime de trabalho remoto até 4 de abril. A decisão considera a necessidade de se manter as medidas de prevenção que evitam o deslocamento e a concentração de pessoas por conta da pandemia da Covid-19, reduzindo o número de pessoas e o contato entre elas.

A lista de inscrições deferidas e indeferidas no programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2021-22 foi publicada na última sexta-feira (19), no DOE-MS (clique aqui para acessar). Vale ressaltar que esta não é a relação de aprovados para receber o benefício. Trata-se apenas da relação com as inscrições aceitas e não aceitas, isto é, que apresentaram documentação correta ou incorreta, conforme os requisitos para a concessão do auxílio financeiro mensal.

Serviço

A Fundesporte criou um canal de comunicação para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Basta entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicionar este número e mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O atendimento telefônico segue normalmente durante o regime de trabalho remoto dos servidores, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h.