Bolsista do Governo de MS, Yeltsin Jacques é bronze na Paralimpíada de Paris

O sul-mato-grossense Yeltsin Jacques brilhou mais uma vez nas pistas de atletismo ao conquistar a medalha de bronze na prova de 5 mil metros da classe T11 (atletas com deficiência visual) na Paralimpíada de Paris 2024. A conquista ocorreu nesta sexta-feira (30) e reforça que esporte paralímpico brasileiro é uma potência mundial, além de evidenciar o talento do atleta que já é um dos maiores nomes do país.

Yeltsin, beneficiário do programa Bolsa Atleta, do Governo de Mato Grosso do Sul, coordenado pela Fundesporte e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), alcançou o pódio com o tempo de 14min52s61. Este foi o melhor tempo da carreira do atleta, mesmo após retornar de uma lesão que prejudicou sua preparação para os jogos.

Natural de Campo Grande, o sul-mato-grossense é o atual campeão mundial da prova e defendia a medalha de ouro conquistada na Paralimpíada de Tóquio 2020, onde também subiu ao lugar mais alto do pódio nos 1500m – T11. Aos 32 anos, Yeltsin já soma três medalhas paralímpicas em sua trajetória, consolidando-se como uma referência no esporte brasileiro.

O ouro na prova de Paris ficou com o também brasileiro Julio Cesar, que dominou a corrida desde o início e ainda quebrou o recorde mundial ao completar a prova em 14min48s85. Já a medalha de prata foi conquistada pelo japonês Kenya Karasawa, que fez 14min51s48.

A medalha de bronze de Yeltsin Jacques se soma ao vasto legado do atletismo paralímpico brasileiro, que é a modalidade que mais conquistou medalhas para o Brasil na história dos Jogos Paralímpicos. Até os Jogos de Paris, o atletismo brasileiro subiu ao pódio 170 vezes, acumulando 48 ouros, 70 pratas e 52 bronzes.

O próximo compromisso de Yeltsin na Paralimpíada de Paris 2024 será a disputa da semifinal dos 1.500 metros, classe T11. A prova será na segunda-feira (2), às 4h18 (horário de MS), segundo programação no site oficial dos Jogos. Se avançar, a final será realizada na terça-feira (3), no mesmo horário.